Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu. Saat 14.56'da gerçekleşen deprem, çevre ilçelerden hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

Deprem, yerin 9.85 kilometre altında meydana geldi.

Deprem

son depremler

Kandilli deprem

ayvacık deprem

çanakkale deprem

Ege Denizi deprem

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER