Çanakkale Belediyespor: 1 - Fenerbahçe : 3

Salon: Anafartalar

Hakemler: Yavuz Akdemir, Ferhat Büyükpamukçu

Çanakkale Belediyespor: Alajbeg, Janset Cemre Erkul, Da Silva, Fromm, Gözde Dal İrgi, Seda Arısoy (Ceren Önal, Elif Uzun, Ceren Çınar)

Fenerbahçe: Jerkov, Eda Erdem Dündar, Çağla Akın, Rahimova, Dicle Nur Babat, Bahar Toksoy Guidetti (Merve Dalbeler, Melis Yılmaz, Damla Çakıroğlu, Tomkom)

Setler: 25-27, 25-22, 23-25, 22-25

Süre: 118 dakika (30, 27, 29, 32)

İlk set karşılıklı sayılarla başladı. Çanakkale Belediyespor, Fromm ve Gözde'nin ataklarıyla teknik molaya 12-9 önde girdi. Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan ilk set, 27-25 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci set de ilk set gibi karşılıklı sayılarla başladı. Fenerbahçe geliştirdiği taktiklerle sık sık aradaki sayı farkını açtı. Fenerbahçe teknik molaya 12-11 önde girmesine rağmen Çanakkale ekibi son bölümdeki atağıyla seti 25-22 kazanıp durumu 1-1 beraberliğe getirdi.

Dengeli başlayan üçüncü sette ev sahibi ekip teknik molaya 12-10 önde girdi. Fenerbahçe bu sette teknik moladan sonra üstünlüğü sağlayıp seti 25-23 kazanıp rakibi karşısında 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette Polina ve Bahar'ın etkisiyle sahaya ağırlığını koyan taraf Fenerbahçe oldu. Son dakikada sayı bulup teknik molaya 12-11 önde giren Çanakkale ekibi, varlığını hissettirmeye çalıştığı seti 22-25 kaybetti. Fenerbahçe bu skorla karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan taraf oldu.