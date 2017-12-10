Çanakkale Boğazı, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri tarafından kuvvetli fırtına ve sağanak yağış nedeniyle sabah saat 09.30'da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılmıştı.

İHA'nın haberine göre, kuvvetli fırtına ve sağanak yağışın etkisini yitirmesiyle birlikte Boğaz, saat 17.00'de çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine açıldı.

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Çanakkale Boğaz

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