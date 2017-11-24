Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma sis engeli

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sis görüş mesafesinin azalmasına neden oldu. Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, gemilere telsizle uyarıda bulunarak boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapattı. Yetkililer, sisin etkisini kaybetmesinin ardından trafiğin normale döneceğini bildirdi.