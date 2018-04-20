Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale Körfez Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Turgay Kılıç yaptığı açıklamada, Çanakkale'nin dünyaca tanınan tarih ve doğanın iç içe yaşandığı ender güzellikteki şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Kentin farklı özellikleri de içinde barındırdığını ifade eden Kılıç, Çanakkale'nin bu anlamda yılın 365 günü talep gören bir noktada bulunduğunu vurguladı.

Çanakkale'nin, Bozcaada ve Gökçeada gibi iki önemli değere sahip olduğuna işaret eden Kılıç, "Bozcaada ve Gökçeada Çanakkale için çok bir şans aslında. Bu bölgelerimizde turistik tesislerimizde yer alıyor. 23 Nisan tatilinin 21 ve 22 Nisan ile birleşmesiyle 3 günlük bir tatil ortaya çıktı. Tabii ki insanlarımız bu 3 günlük süreyi dinlenerek tatil yaparak geçirmek isteyecekler. Özellikle bu tarihte yerli ziyaretçilerimizin talepleri had safhada. Şu anda bütün otellerimiz doluluğa ulaştı." diye konuştu.

"HERKESİ GÖKÇEADA'YI KEŞFETMEYE BEKLİYORUZ"

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin de dünyanın ilk "cittaslow (sakin) adası" ve Türkiye'nin en büyük adası unvanına sahip adanın, son 10 yılda talep anlamında zirveye ulaştığını belirtti.

Bu yoğunluğa cevap verebilme adına yerel yönetim olarak her türlü önlemi aldıklarını kaydeden Çetin, şunları kaydetti:

"Gökçeada her dönem yoğun talep gören bir ilçe. Bu yıl 23 Nisan tatilinin 3 gün olması burada bulunan turizmin de hareketlenmesini sağlıyor. Konuklarımız aylar öncesinden planlarını yapıp rezervasyonlarını tamamladı. Turistik işletme yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde bu 3 günlük sürede yoğun bir dönem geçireceğimizin ve odaların doluluk oranlarının en üst noktaya ulaştığının bilgisini aldım. Herkesi Gökçeada'yı keşfetmeye bekliyoruz."

"23 NİSAN ÖNEMLİ BİR ARA TATİL FIRSATI OLDU"

Tarihi ve doğal güzellikleri ile bozulmamış tabiatıyla Kuzey Ege'nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Bozcaada'nın Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz da eski ismiyle Tenedos'un 23 Nisan'da konuklarını beklemeye hazırlandığını söyledi.

Yılmaz, bu yıl Bozcaada konuklarını güzel etkinliklerin de yapılacağı sezonun beklediğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Biz 9-10 günlük bayram tatillerinden ziyade 3-4 günlük kısa tatillerin Bozcaada severleri ve Bozcaada müdavimleri için daha cazip geldiğini düşünüyoruz. İşletmecilerden aldığımız bilgilere göre de 23 Nisan haftasında neredeyse sezona yakın bir noktada doluluk oranına yaklaşıyoruz. Çünkü Bozcaada her yaştan kesime hitap eden özelliklere sahip. Bu nedenle de 23 Nisan tatilinin hafta sonuyla birleşip 3 günlük bir tatile dönüşmesi adayı sevenler tarafından sezonun başında önemli bir ara tatil olacak diye düşünüyorum."

BOZCAADA VE GÖKÇEADA'DA NELER OLUYOR?

Ünlü filozof Heredot'un ''Tanrı, insanlar uzun ömürlü olsunlar diye Bozcaada'yı yaratmış'' dediği ada, antik dönemlerden günümüze pek çok uygarlığı topraklarında barındırmış, her dönem turizmin göz bebeği olmuş durumda.

Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm belgesi bulunan 5 tesisin 60 odada 126 yatakla hizmet verdiği Bozcaada, belediyeden işletme belgesi olan 53 tesis, 633 oda ve bin 390 yatak ile konuklarını ağırlıyor. Çeşitli büyüklükteki 139 pansiyon, 835 oda ve bin 904 yatak kapasitesini bünyesinde barındırıyor.

Türkiye'nin en büyük adası konumundaki Gökçeada'da turizm belgeli 10 tesis, 186 oda ve 378 yatak kapasitesi bulunuyor.

Yaz aylarında rüzgar sörfü tutkunlarının mekanı haline gelen adada belediye belgeli 14 tesis, 266 oda ile 633 yatak, özellikle taş evlerde oluşturulan 26 pansiyon, 189 oda ile 459 yatak kapasitesi yer alıyor.