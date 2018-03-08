Çanakkale'deseyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı. Yangında sürücü Sebahattin E. hafif yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Andaç'ın aktardığı bilgilere göre, Çanakkale'de dün gece saat 23.10 sıralarında Sebahattin E. kontrolündeki hafif ticari araç, Maltepe köyü ile Çan arasında seyir halindeyken ön kısmından dumanlar yükseldi. Aracını sağ şeride çeken sürücü, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Yangında Sebahattin E. hafif yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi. Araçta çıkan yangının sebebinin ise elektrik arızası olduğu öğrenildi. Aracın alev alev yanma anı ise kameralara yansıdı.

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