Çanakkale'de deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgiye göre Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyü açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 6.5 kilometre altında meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı ise Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4.0 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.

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