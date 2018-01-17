Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün gelen bir ihbar doğrultusunda Gelibolu İlçesi Saroz Körfezi'nde operasyon düzenledi.

Operasyonda, deniz yoluyla yurt dışından getirildiği tahmin edilen ve Türkiye’de piyasa sürülmek istenen 51 valiz içinde piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan, 1.7 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon sırasında jandamayı görüp kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

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