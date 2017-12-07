Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, kaptan Tümer Özden'in yönetimindeki özel bir şirkete ait 'Erdemler 5' adlı feribot, limanın 50 metre açığında balıkçı teknesine çarptı. Parçalanarak batan balıkçı teknesinin sahibi Şerafettin Çalışkan kayboldu, yanındaki Murat Sezek ise kurtarıldı.



DHA'nın haberine göre olay, saat 00.30 sıralarında, Gelibolu Limanı'nın açığında yaşandı. Lapseki ilçesinin Çardak beldesinden Gelibolu ilçesine seferini gerçekleştiren kaptan Tümer Özden'in kullandığı yolcu ve araç taşımacılığı yapan feribot, yaklaştığı Gelibolu Limanı'nın 50 metre açığında balık avlayan Şerafettin Çalışkan'a ait balıkçı teknesine çarptı. Kaza sonrası parçalanarak sulara gömülen tekneyle birlikte kaybolan Çalışkan'ı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Balıkçı teknesindeki Murat Sezek, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

FERİBOT KAPTANI GÖZALTINDA

Kaza ardından feribotun kaptanı Tümer Özden, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, kayıp balıkçı Şerafettin Çalışkan'ı arama çalışmalarını geceden bu yana sürdürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 2 bot ve 1 dalış ekibi, kazanın olduğu yerde arama- kurtarma çalışmalarına katıldı. Kayıp Şerafettin Çalışkan'ı bulmak için ekipler dalış gerçekleştirdiği anlarda, dalışın limanın hemen açığında olması nedeniyle Gelibolu- Lapseki ve Gelibolu- Çardak seferleri de aralıklarla kontrollü yapılabiliyor.





