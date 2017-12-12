Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, feribotun altına girerek batan sandalda bulunan 57 yaşındaki Şerafettin Çalışkan'ın cesedine ulaşıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Andaç'ın haberine göre, Gelibolu'da 7 Aralık günü Murat S.'nin kullandığı kayık saat 03.00 sıralarında limana yanaşan bir feribotun altına girerek battı. Murat S. başka bir feribotun mürettebatı tarafından kurtarılırken kayıkta bulunan 57 yaşındaki Şerafettin Çalışkan kayboldu. Bölgede arama çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik dalış timi, Çalışkan'ın cesedine ulaştı. Çalışkan'ın cesedi, Gelibolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.