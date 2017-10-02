Çanakkale'de lüferin kilosu 100 TL'den başlıyor

Denizlerde 1 Eylül itibariyle başlayan balık avcılığında, fiyatların düşmesi beklendi. Ancak beklenilen olmadı, fiyatlar cep yaktı. Palamut avının beklenenden çok az olması nedeniyle geçen yıl 5 TL'ye kadar düşen balığın fiyatı, bu yıl tanesi 30 TL'den tezgahta yerini aldı.



Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, ekim yeni bir umudun habercisi oldu. Havaların ve denizlerin soğuyacağı öngörüsüyle bu kez gözler palamuttan, lüfere çevrildi. Şu sıralar turfanda sayılabilecek lüfer, tezgahlarda kilosu 100 TL'den satılmaya başlandı. Denizlerin kralı olarak bilinen lüfer, fiyat bakımından tezgahların da kralı almayı başardı. Balık fiyatları rekor üstüne rekor kırarak cep yakmayı sürdürdü.

Çanakkale Balık Hali esnafından Engin Tunç, geçen yıla göre bu yıl balık fiyatlarının pahalı olduğunu söyledi. Sebebini ise olumsuz hava koşullarına ve palamut ile lüferde beklenen bolluk olmamasına bağladı. Tunç, şöyle konuştu:"Birkaç gündür aşırı bir rüzgar vardı. Boğazda balıkçılar denize açılamadı ve az balık avlandı. Ama havaların soğumasıyla birlikte önümüzdeki günlerde balık bollaşacak. Umudumuzu kaybetmedik. Tabi geçen seneki balıkçılığı arıyoruz, ama geçen sene müthiş bir palamutçuluk oldu. İnsanlar da o palamutları arıyor, beklentileri o yönde. Fiyatlar tabi ki yüksek. İri palamutların tanesi 25- 30 TL'den satılıyor. Küçük palamutlar ise 10 TL. Lüferin kilosu da 100 TL. Tabi fiyatlarda belirleyici İstanbul piyasası oluyor. Bugünlerde İstanbul piyasasında lüferin tanesi 50-60 TL'den gidiyor. Lüfer havaların soğumasıyla birlikte yeni yeni kendini gösterdi. Eylül'de hiç göstermemişti. Ekim ile birlikte lüfer sürüleri de Ege'ye doğru akıma geçti. Önümüzdeki günlerde lüferin kilosunun 40-50 TL'ye kadar düşmesini bekliyoruz."

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Geçen yıl palamudun hem bol hem de iri olduğuna dikkat çeken Engin Tunç, "Şu an tanesini 30 TL'ye sattığımız palamut 800 gram geliyor. Geçen yıl bu balıklar kilonun üzerindeydi. Karadeniz palamuduydu. Bunlar yerli boğazın palamudu. Karadeniz'in suyu daha besleyici ve balıklar daha yağlı. Daha çok kilo basıyor. Ama bu yoklukta müşterilerimize boğazda avlanan yerli palamudu tavsiye ediyoruz" dedi.Balıkçı Engin Tunç, kilosu 100 TL'den satılan lüferin fiyatı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen bir vatandaşa, balığı gösterip, "Abi haftaya düğünün varmış galiba. Küçük altın niyetine asacaksın bunu" diyerek espri yapmayı ihmal etmedi.Palamudun tanesi 30, çipuranın kilosu 60 ve lüferin kilosu 100 TL'den satılan balık halinde, kilosu 10 TL olan sardalya vatandaşların ilk tercihi oluyor.