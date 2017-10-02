Çanakkale'de lüferin kilosu 100 TL'den başlıyor

Denizlerde 1 Eylül itibariyle başlayan balık avcılığında, fiyatların düşmesi beklendi. Ancak beklenilen olmadı, fiyatlar cep yaktı. Palamut avının beklenenden çok az olması nedeniyle geçen yıl 5 TL'ye kadar düşen balığın fiyatı, bu yıl tanesi 30 TL'den tezgahta yerini aldı.
Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, ekim yeni bir umudun habercisi oldu. Havaların ve denizlerin soğuyacağı öngörüsüyle bu kez gözler palamuttan, lüfere çevrildi. Şu sıralar turfanda sayılabilecek lüfer, tezgahlarda kilosu 100 TL'den satılmaya başlandı. Denizlerin kralı olarak bilinen lüfer, fiyat bakımından tezgahların da kralı almayı başardı. Balık fiyatları rekor üstüne rekor kırarak cep yakmayı sürdürdü.
'UMUDUMUZU KAYBETMEDİK'
Çanakkale Balık Hali esnafından Engin Tunç, geçen yıla göre bu yıl balık fiyatlarının pahalı olduğunu söyledi. Sebebini ise olumsuz hava koşullarına ve palamut ile lüferde beklenen bolluk olmamasına bağladı. Tunç, şöyle konuştu:
"Birkaç gündür aşırı bir rüzgar vardı. Boğazda balıkçılar denize açılamadı ve az balık avlandı. Ama havaların soğumasıyla birlikte önümüzdeki günlerde balık bollaşacak. Umudumuzu kaybetmedik. Tabi geçen seneki balıkçılığı arıyoruz, ama geçen sene müthiş bir palamutçuluk oldu. İnsanlar da o palamutları arıyor, beklentileri o yönde. Fiyatlar tabi ki yüksek. İri palamutların tanesi 25- 30 TL'den satılıyor. Küçük palamutlar ise 10 TL. Lüferin kilosu da 100 TL. Tabi fiyatlarda belirleyici İstanbul piyasası oluyor. Bugünlerde İstanbul piyasasında lüferin tanesi 50-60 TL'den gidiyor. Lüfer havaların soğumasıyla birlikte yeni yeni kendini gösterdi. Eylül'de hiç göstermemişti. Ekim ile birlikte lüfer sürüleri de Ege'ye doğru akıma geçti. Önümüzdeki günlerde lüferin kilosunun 40-50 TL'ye kadar düşmesini bekliyoruz."
Geçen yıl palamudun hem bol hem de iri olduğuna dikkat çeken Engin Tunç, "Şu an tanesini 30 TL'ye sattığımız palamut 800 gram geliyor. Geçen yıl bu balıklar kilonun üzerindeydi. Karadeniz palamuduydu. Bunlar yerli boğazın palamudu. Karadeniz'in suyu daha besleyici ve balıklar daha yağlı. Daha çok kilo basıyor. Ama bu yoklukta müşterilerimize boğazda avlanan yerli palamudu tavsiye ediyoruz" dedi.
Balıkçı Engin Tunç, kilosu 100 TL'den satılan lüferin fiyatı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen bir vatandaşa, balığı gösterip, "Abi haftaya düğünün varmış galiba. Küçük altın niyetine asacaksın bunu" diyerek espri yapmayı ihmal etmedi.
Palamudun tanesi 30, çipuranın kilosu 60 ve lüferin kilosu 100 TL'den satılan balık halinde, kilosu 10 TL olan sardalya vatandaşların ilk tercihi oluyor.
- Çanakkale Balık Hali
- çanakkale
- balık fiyatları
- lüfer fiyatı
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.