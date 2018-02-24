Din görevlileri Çanakkale'de Mehmetçik için dua etti

Çanakkale'nin Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda bulunan Şehitler Abidesi'nde bir araya gelen bine yakın din görevlisi, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerler için dua etti.Kent genelinde görevli yaklaşık bin din görevlisi, Afrin bölgesinde görev yapan Mehmetçik için Kur'an- Kerim'den sureler okuyup dua etti. Katılımcılar hep birlikte Fetih Suresi'ni okuyarak ellerini semaya açtı.

AA'nın haberine göre ; Çanakkale Müftüsü Arif Gökçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde şehit ve şüheda huzurunda, Afrin’de görev yapan askerlere manevi destek olmak için Kur’an-ı Kerim ve dua programı düzenlediklerini söyledi.İl genelindeki tüm din görevlilerinin bu programa katıldığını belirten Gökçe, "Şehitler Abidesi'nde bine yakın din görevlimizle bir araya geldik. İndirilen hatmişeriflerle, bütün bu manevi feyiz, bereket ve destekle Afrin’de görev yapan askerlerimize buradan dualarımızı gönderiyoruz." dedi.

Etkinliğe, Vali Orhan Tavlı, Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanı Kıdemli Binbaşı Alparslan Baysal, İl Emniyet Müdürü Celal, Sel, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de katıldı.

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