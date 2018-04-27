Olay saat 00:30 sularında Lapseki - Çanakkale karayolunda Suluca mevkiinde meydana geldi. Odun yüklü kamyon lastiğinin patlamasından hemen sonra bir anda alev aldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Andaç'ın haberine göre, motor bölümünden çıkan alevleri gören kamyonun şoförü, kamyonu yol kenarına park edip itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bu sırada sürücü kabinine sıçrayan yangın, hızla kamyonun ön kısmına yayılarak tüm aracı sardı.

Alev topuna dönen kamyon, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Kamyonun kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangın nedeniyle karayolunun tek şeridi yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kaldı. Kamyon sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER