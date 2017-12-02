Çanakkale'de TIR otomobili biçti

Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde, lastiği patlayan TIR'ın karşı şeride geçerek hareket halindeki otomobille çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kazazedenin Kaldırımbaşı Köyü Muhtarı 63 yaşındaki Nazif Bilgin olduğu öğrenildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Andaç'ın aktardığı bilgilere göre, Çanakkale'den Balıkesir'in Bandırma İlçesi'ne seyir halinde olan Bulgaristan plakalı TIR'ın otogar önünde lastiği patladı. Kontrolden çıkan TIR karşı şeride geçti. Bu sırada karşı şeritte seyir halinde olan Kaldırımbaşı Köyü Muhtarı Nazif Bilgin'in kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada TIR'ın altına aldığı otomobilin sürücüsü Nazif Bilgin olay yerinde hayatını kaybetti.



Makedonya'dan Antalya'ya gitmekte olan TIR'da bulunan Bulgar uyruklu 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Savcılık tarafından kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Muhtar Bilgin'in cesedi, Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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