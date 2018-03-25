Edremit'te gece saatlerinde bırakıldığı düşünülen etlerden yiyen 5 köpek, 2 kedi ve 1 karga öldü.

HAYVANSEVERLER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Andaç'ın haberine göre, durumu gören bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Hayvansever Salihe Ceylan "Lütfen bizi dikkate alın. Akçay'da her çöp kenarında zehirli etler var ve bu etler yüzünden bir çok hayvanlarımız öldü. Kedi, köpek ve kuş hepsi öldü. Lütfen sesimizi duyun" dedi.

Yetkililer çevrede önlem alırken, sorumluların bulunması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan Çanakkale'de de geçtiğimiz günlerde çevreye bırakılan zehirli etler nedeniyle 20 köpek, 10 kedi ve 2 martı ölmüştü.

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