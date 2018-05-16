2018 Ramazan ayı 16 Mayıs iitbariyle başladı. Çanakkale ilk sahuru yaptıktan sonra ilk iftara hazırlanmaya başladı. Çanakkale'de iftar saat kaçta, oruç saat kaçta açılacak? Diyanet'in Ramazan imsakiyesine göre işte Çanakkale iftar vakti.



ÇANAKKALE İFTAR VAKTİ 2018



11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının ilk iftarı idrak edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Çanakkale'de iftar vakti 20:30 olarak yer almakta. Çanakkale'de saat 20:30’da okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk iftarı yapılacak.

ÇANAKKALE İMSAK VAKTİ 17 MAYIS 2018

Çanakkale yarın gece 2. sahura kalkacak. Çanakkale sahur vakti 04:06 olarak Diyanet’in resmi internet sitesinde yer almakta. Çanakkale'de 04:06 itibariyle 2. oruç tutulmaya başlanacak.





Ramazan’da oruçlu iken gündüzü uyuyarak geçirmenin oruca zararı var mıdır?

Orucun sahih/geçerli olması için, “oruç tutmaya niyet etmiş ve orucu bozacak şeylerden kaçınmış olmak” şarttır. Gündüzleri az veya çok uyumak, orucun sıhhatine zarar vermez. Bununla birlikte orucun vereceği sıkıntılardan uzak kalmak ve onları hissetmemek kastıyla, gerekli olmadığı hâlde Ramazan günlerinde uzun süreli uyumanın, orucun hikmetiyle bağdaşmayacağı da unutulmamalıdır.

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