İslam alemi tarafından 2018 Ramazan'ın 3. gün orucu tutuluyor. Çanakkale'de bugün 3. kez sahura kalkıp niyet edenlerin merak ettiği iftar vakti saat kaç olacak? Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan ayı imsakiyesi Diyanet İşleri tarafından paylaşıldı. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinde yer alan bilgiye göre, Çanakkale Ramazan imsakiyesi ve iftar-sahur vakti...

ÇANAKKALE İFTAR VAKTİ (18 MAYIS CUMA)

Ramazan ayının üçüncü orucu için geri sayım başladı. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 18 Mayıs Cuma Çanakkale'de iftar vakti (akşam) 20:32 olarak görülüyor. Çanakkale’de saat 20:32’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın üçüncü orucu açılacak.

ÇANAKKALE SAHUR VAKTİ (19 MAYIS CUMARTESİ)

On bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif tüm müslümanlar tarafından idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 19 Mayıs Cumartesi günü Çanakkale'de sahur vakti 04.03 olarak görülüyor.

ÇANAKKALE RAMAZAN İMSAKİYESİ

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 04:07 05:51 13:17 17:10 20:30 22:07 2 17.05.2018 Perşembe 04:06 05:50 13:17 17:10 20:31 22:09 3 18.05.2018 Cuma 04:04 05:49 13:17 17:10 20:32 22:10 4 19.05.2018 Cumartesi 04:03 05:49 13:17 17:11 20:33 22:11 5 20.05.2018 Pazar 04:01 05:48 13:17 17:11 20:34 22:13 6 21.05.2018 Pazartesi 04:00 05:47 13:17 17:11 20:35 22:14 7 22.05.2018 Salı 03:59 05:46 13:17 17:11 20:36 22:15 8 23.05.2018 Çarşamba 03:58 05:46 13:17 17:12 20:37 22:17 9 24.05.2018 Perşembe 03:56 05:45 13:17 17:12 20:38 22:18 10 25.05.2018 Cuma 03:55 05:44 13:17 17:12 20:38 22:19 11 26.05.2018 Cumartesi 03:54 05:44 13:17 17:12 20:39 22:21 12 27.05.2018 Pazar 03:53 05:43 13:18 17:13 20:40 22:22 13 28.05.2018 Pazartesi 03:52 05:42 13:18 17:13 20:41 22:23 14 29.05.2018 Salı 03:51 05:42 13:18 17:13 20:42 22:24 15 30.05.2018 Çarşamba 03:50 05:41 13:18 17:14 20:42 22:26 16 31.05.2018 Perşembe 03:49 05:41 13:18 17:14 20:43 22:27 17 01.06.2018 Cuma 03:48 05:40 13:18 17:14 20:44 22:28 18 02.06.2018 Cumartesi 03:47 05:40 13:18 17:14 20:45 22:29 19 03.06.2018 Pazar 03:47 05:40 13:18 17:15 20:45 22:30 20 04.06.2018 Pazartesi 03:46 05:39 13:19 17:15 20:46 22:31 21 05.06.2018 Salı 03:45 05:39 13:19 17:15 20:47 22:32 22 06.06.2018 Çarşamba 03:45 05:39 13:19 17:15 20:47 22:33 23 07.06.2018 Perşembe 03:44 05:38 13:19 17:16 20:48 22:34 24 08.06.2018 Cuma 03:43 05:38 13:19 17:16 20:49 22:35 25 09.06.2018 Cumartesi 03:43 05:38 13:20 17:16 20:49 22:36 26 10.06.2018 Pazar 03:42 05:38 13:20 17:16 20:50 22:36 27 11.06.2018 Pazartesi 03:42 05:38 13:20 17:17 20:50 22:37 28 12.06.2018 Salı 03:42 05:38 13:20 17:17 20:51 22:38 29 13.06.2018 Çarşamba 03:41 05:38 13:20 17:17 20:51 22:38 30 14.06.2018 Perşembe 03:41 05:38 13:21 17:17 20:52 22:39

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