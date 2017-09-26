Çanakkale'nin Ezine peyniri, Yunanistan'ın Feta peyniri ile rakip olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Ezine ilçesinde kurulması planlanan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'yle (OSB) ilgili kamulaştırma sürecinin başladığını anımsattı. Turan, " Çanakkale'nin ürünleri Ezine'den dünyaya açılacak, pazar alanı çok genişleyecek. Meyvenin, sebzenin, Ezine peynirinin lezzeti sınırları aşacak. Tabiri caizse karşı komşumuz Yunanistan'ın meşhur Feta'sına bizim Ezine peynirimiz pazar alanında rakip olacak" dedi.
Turan yaptığı açıklamada, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 2017 yılı yatırım programına alınarak kurulması kararlaştırılan Ezine Gıda İhtisas OSB için kamulaştırma sürecinin başladığını hatırlattı.
Bölgenin bin 360 dönümlük alana inşa edileceğini kaydeden Turan, burada 8 bin kişinin çalışacağını bildirdi.
Turan, yeni tesislerle Çanakkale'deki ürünlerin dünya pazarına açılmasının ve pazar alanının genişlemesinin sağlanacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Lezzet olarak da kalite olarak da bakıldığında Çanakkale'nin Ezine peynirinin Yunanistan'ın Feta'sıyla kıyaslanması bile mümkün değil. Dünyada hala Ezine peyniri gibi bir peynir yok ancak Avrupa'da farklı etiketlerle, farklı birtakım ambalajlarla çok daha ekonomik olan ürünler söz konusu. İhracatı çok olan, çok fazla ekonomik getirisi olan ürünler söz konusu. Bizler bunu aşabilmek için bizim üreticimizin daha kıymetli ihracat yapması için daha kıymetli mal üretmesi için Ezine'de Gıda İhtisas OSB'nin kurulması kararını aldık. Bununla ilgili tüm paydaşlar büyük bir mesai harcadı, büyük bir irade ortaya koydu. Bu konuda kamulaştırma süreci (mayıs ayı) başladı."
"KENTTEN KÖYE DÖNÜŞ"
Bülent Turan, Ezine Gıda İhtisas OSB ile ilgili temel atma sürecine doğru ilerlediklerini vurguladı.
"8 bin kişinin çalışacağı, bin 360 dönüm alana inşa edilecek muazzam bir tesisten bahsediyoruz" diyen Turan, "Gümrükleme, ihracat imkanları, soğuk hava depoları, altyapı tesisleri, peynir alt suyu alım tesisleri gibi çok önemli bir proje olacak. Bu tesisin tamamlanmasıyla köyden kente göçün bir anlamda kentten köye dönüş olarak yenileceği bir süreçten bahsediyoruz. Türkiye'deki herkes Ezine Gıda İhtisas OSB'deki bütün malların kaliteli olacağını, o etiketi alanların çok daha kıymetli ve çok daha değerli olacağını, oraya uğramadan bu hattan kimsenin geçmeyeceğini şimdiden garanti ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"EZİNE PEYNİRİNİN LEZZETİ SINIRLARI AŞACAK"
Çanakkale markasının çok kıymetli ve önemli olduğunu vurgulayan Turan, şunları kaydetti:
"Burada atılacak her türlü adımı da keyifle atmak istiyoruz. Tüm ilgililerin bu süreçte konuyu iyi takip etmelerini, mutlaka oradan yer alıp kendi ürettikleri ürünlerin daha kıymetli hale gelmesi için o imkanları kullanmalarını tavsiye ediyorum. 2023'e kadar 70 yeni OSB kurulacak, 1 milyon ilave istihdam sağlanacak. Kurulacak OSB'lerden biri de Ezine ilçemize kurulacak olan Gıda İhtisas OSB. Çanakkale'nin ürünleri Ezine'den dünyaya açılacak, pazar alanı çok genişleyecek. Meyvenin, sebzenin, Ezine peynirinin lezzeti sınırları aşacak. Tabiri caizse karşı komşumuz Yunanistan'ın meşhur Feta'sına bizim Ezine peynirimiz pazar alanında rakip olacak."
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