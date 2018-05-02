Karadeniz, Ege ve Marmara'da petrol doğalgaz arama ve deniz canlıları ile deprem araştırma çalışmalarında kullanılan Koca Piri Reis Gemisi'yle bu kez su altındaki kültürel miras araştırılıyor.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Andaç'ın haberine göre Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü tarafından, gelişmiş sonar ve sismik cihazlarına sahip gemiyle Çanakkale Deniz Savaşları ile antik döneme ait batık gemilerin tespiti yapılmaya başlandı.

33 TANE GEMİ KAYIT ALTINA ALINDI

"2018 Troya Yılı" kapsamında 24 Nisan'dan bu yana Tarihi Gelibolu Yarımadası ve Ayvacık ilçesi sahili ile Gökçeada ve Bozcaada kıyılarında yürütülen çalışmalarda 15 tane 1. Dünya Savaşı'na ait batık gemi, 5 tane Osmanlı Dönemi'ne ve 13 tane de Antik Dönem'e ait gemi tespiti yapıldı. Batıklar kayıt altına alındı.

12 Akademisyenin katıldığı araştırmalarda yanal taramalı sonarla, deniz tabanının haritalanmasını yaptıklarını belirten Sualtı Arkeolojisi Programı Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBAMER) Müdür Yrd. Doç. Dr. A. Harun Özdaş şu bilgileri verdi:

Burada batmış olan gemilere ilişkin izleri arıyoruz. Aynı zamanda da sismik cihazlarla deniz tabanındaki bir takım jeomorfolojik ve faylanmalara ilişkin veriler toplamaktayız. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda çok sayıda batığa ulaştık. Bu sene de çalışmalardan elde edeceğimiz verilerle belli bir bölgenin ayrıntılı haritasını bitirmeyi planlamaktayız.

Bu çalışmaları Gökçeada, Bozcaada, Çanakkale Boğazı ve Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı içine alan bir coğrafyada belirlediğimiz alanların sonar haritalarını çıkarılması şeklinde yürütmekteyiz. Bulduğumuz her anomaliyi tespit ediyoruz. Bunların üzerinde dalışlar gerçekleştiriyoruz. 0-60 yada 40 metre dalınabilir derinliklerin yanı sıra, bu derinliklerin altında olursa cihazla inerek tespitini yapıp, haritalıyoruz.

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