TSSF serbest dalış milli sporcusu olarak iki kez dünya üçüncülüğü başarısına imza atan Birgül Erken, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı anma etkinlikleri kapsamında Çanakkale'yi dünyaya duyuracak rekora imza attı. 'Su altında tek nefesle bisikletle en uzun mesafeyi kat etme' branşında 59,6 metreyi 2 dakika 24 saniye 29 salisede tamamlayan Erken, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Bugün 11:30'da Anafartalar Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen rekor denemesinde Çanakkaleli milli sporcu Birgül Erken'i Çanakkale halkı da yalnız bırakmayarak salonu doldurdu. Son hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte alkışlar eşliğinde havuza giren Erken, derin bir nefes alarak su altında bisikletiyle ilerlemeye başladı. Su altında 59,6 metreyi 02.24.96 saniyede tamamlayan Erken'i AKUT Spor Kulübü'nden 24 kişilik ekip karşıladı.

Havuzdan çıktıktan sonra açıklamalarda bulunan Birgül Erken, "Tabii bu rekoru ben kırmış görünsem de, arkamda büyük bir ekip vardı. Suyun altında bizler farklı bir spor yapıyoruz. Serbest dalışı tanıtmak anlamına da geliyor. Bu, daha fazla oksijensiz teneffüsle, daha fazla zor bir iş aslında. Biz bunu bilimsel olarak araştırdık ve 19 kat daha zor olduğunu tespit ettik. Ben şimdi dikey olarak suyun direncine karşı mücadele verdim. Gerçekten zordu. Bu rekoru şehitlerimize ithaf etmek benim için ayrıca bir gurur. Bu vatan için canlarını veren nice şehitlerimiz var. Çanakkale destanı burada yazıldı. Rekoru bugüne denk getirmek özellikle istediğim bir şeydi" diye konuştu.