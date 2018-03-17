Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Çanakkale Şehitlerini Anma Tırmanışı, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde başladı. İstanbul, İzmir, Ankara, Sinop, Rize, Sivas, Manisa, Konya, Kayseri, Balıkesir, Antalya, Uşak, Aydın, Bursa ve Erzurum'da faaliyet gösteren dağcılık kulüplerinden yaklaşık 350 dağcının katıldığı tırmanış için ilk olarak Bayramiç'te tören düzenlendi. Yıldırım Akbulut Meydanı'nda buluşan dağcıların töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



"ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ"

Burada bir konuşma yapan Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Helimoğlu, "Ülkemizin dört bir yanından gelen, böylesine anlamlı bir tırmanışa katılan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ülkemizin yüreği 18 Mart'ta Çanakkale'de atar. Hepinize sağlıklı, başarılı tırmanışlar dilerken, şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz" dedi.



Tören sonrası dağcılar Ayazma'daki kamp alanına hareket etti. Kamp sorumlusu Ali Yılmaz'ın idaresindeki tırmanışa Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Emin Ali Kalcıoğlu ve Yusuf Hakan Özdemir de katıldı. Geceyi kamp alanında geçirecek olan dağcılar, sabahın ilk ışıklarıyla Karataş zirvesine tırmanışa başlayacak. İki gün sürecek faaliyet, zirve tırmanışının ardından sona erecek.

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