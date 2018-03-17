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Kültür-Sanat

Çanakkale şehitleri 'Kefensiz 401 Gün' oyunuyla anılıyor!

Gürol Salman'ın yönettiği "Kefensiz 401 Gün" oyunu 18 Mart'ta, Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tiyatroseverlerle buluşuyor

17 Mart 2018 Cumartesi, 12:46:49

401 gün süren Kurtuluş Savaşı'nın ardından Çanakkale'de yazılan destanı anlatan Osman Arslan'ın "Kefensiz 401 Gün" isimli kitabı tiyatroya uyarlandı!

Gürol Salman'ın yönettiği Kefensiz 401 Gün" oyunu, Çanakkale Destanı'nın yazıldığı 18 Mart günü ilk kez perde açacak.

Yapımcılığını Nihat Çevik'in üstlendiği oyunda, Mareşal Fevzi Çakmak'ın dilinden Çanakkale Zaferi anlatılacak ve seyirci oyun sonunda Mehmet Akif Ersoy'un dilinden 'Çanakkale Şehitlerine' şiirini dinleyecek.

Batı ve Türk enstrümanları ile seslendirilecek dönem türkülerine, oyuncular ve dansçıların oyunları ile eşlik edeceği tiyatro gösterisi, 18 Mart günü saat 20.00'de MEB Şura Salonu'nda tiyatroseverlerle buluşacak.

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