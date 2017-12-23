Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında feribotlar ile yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi´ndeki poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada´ya bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

DHA'nın haberine göre, yapılan duyuruda, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00, Gökçeada´dan Kabatepe'ye saat 07.00, Kabatepe´den Gökçeada'ya ise saat 09.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

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