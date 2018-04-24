Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adasına geçiş yapmak isteyen kaçaklara karşı iki gün içinde 3 ayrı operasyon düzenleyen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler 143 kaçak göçmen yakaladı.

DHA'nın haberine göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler dün, Müsellim Boğazında düzenledikleri iki ayrı operasyonda biri 51, diğeri 36 olmak üzere 87 kaçak göçmen yakaladı. Bugün yine Müsellim Boğazında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Kadırga Burnu 1 mil açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik ‘TCSG 80’ Bot komutanlığınca denizden 1 mil açıkta düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 56 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Karakolundaki işlemlerinin ardından 143 kaçak göçmen Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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