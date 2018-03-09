Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre Selahattin D. yönetimindeki kamyon ile bir inşaatta çalışan işçileri taşıyan Abdurrahman A.'nın kullandığı minibüs, Bademli köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Minibüste bulunan işçilerden Afganistan uyruklu 33 yaşındaki Muhammed Atıf, kaza yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler ile inşaat işçisi Tuncay, Abdullah, Yakup, Mustafa ve Semavi Hakan ile İhsan ve Mazlum yaralandı.

Yaralılardan durumları ağır olan sürücüler ile Yakup, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer 6 yaralı ise Ayvacık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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