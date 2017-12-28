Dernek Başkanı Prof Dr. Mehmet Ceyhan'ın, dernek adına İstanbul Tabip Odasına sunduğu dilekçede, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Karatay'ın, basına yansıyan konuşmalarında "aşılara civa ve daha sonra daha ucuz olduğu için alüminyum konulduğu, grip aşılarında alüminyum bulunduğu için alzaymır hastalığına neden olduğu, Kanada Sağlık Bakanlığının pandemi sırasında grip aşısı yerine D vitamini dağıttığı, İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın grip aşısını yasakladığı" gibi tamamen yanlış ifadelerle halkı aşı yaptırmamaya yönlendirdiği belirtildi.
AA'nın haberine göre; dilekçede, Karatay'ın daha önce de benzer ifadeleri tekrarladığı aktarılarak, şunlara yer verildi:
"Uzman olmadığı bir konuda halkı yanlış yollara sevk ederek toplum sağlığını tehlikeye atmaktadır. Bilindiği gibi grip aşılarında alüminyum yoktur, alüminyum aşılardaki kontaminasyonu engellemek için çoklu dozlu aşılara konan civa birleşiği yerine kullanılan bir madde değildir. Alüminyum birleşikleri bağışıklığı artırmak için adjuvan olarak kullanılmaktadır. Kanada Sağlık Bakanlığının girp aşısı yerine D vitamini dağıttığı ve İngiltere Sağlık Bakanlığının grip aşısını yasakladığı da gerçeklere aykırı ifadelerdir. Bu kişinin bu ifadeleri basın yoluyla, diğer birkaç kişiyle birlikte tekrarlaması sonucunda ülkemizde aşıyı reddeden aile sayısı giderek artmaktadır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre aşı reddi sayısı 2011'de 183 iken, 2016'da 10 binin üzerine çıkmıştır. Bu durum toplum sağlığı için büyük risk oluşturmaktadır. Yıllardan beri sağlık çalışanlarının olağanüstü gayretiyle görülmez hale gelen ve en az yüzde 98 oranında azalma sağlanan hastalıkların yeniden görülmesi ve salgınlar ortaya çıkması, tedbir alınmadığı takdirde kaçınılmazdır. Kendisine kullandığı ifadelerin yanlış olduğu belgelerle bildirilmesine, yazılı ve görsel basında yaptığı eylemin sonuçlarının halk sağlığı açısından ne kadar tehlikeli olduğu hatırlatılmasına rağmen, Dr. Karatay aynı yanlış ve toplum sağlığı açısından tehlikeli ifadeleri ısrarla kullanmaya devam etmektedir."
Dilekçede Karatay'ın, daha önce de gebelikteki şeker yüklemesine ilişkin çeşitli söylemlerde bulunduğu belirtilerek, "Bu söylemlerin yanında, bu kullandığı ifadeler ortaya çıkabilecek sonuçların büyüklüğü, etkileyeceği kişi sayısı, maliyeti ve salgın oluşturma riski nedeniyle çok daha büyüktür. Basında yer alan ve ısrarla sürdürülen bu ifadeler internette mevcuttur. Sayın Karatay'ın uzman olmadığı bir alanda halk sağlığını tehdit eden ve telafisi zor sonuçlar doğurabilecek söylemleri nedeniyle cezalandırılmasını ve daha fazla şöhret olmak adına halkın bu şekilde yanlış bilgilendirilmesinin önlenmesi için gereğini arz ederim." ifadelerine yer verildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.