İYYÜ Alev Ofluoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik 'Mucha'nın Kadınları' sergisiyle başladı. Etkinliğe İYYÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, İYYÜ Başkan Vekili Alev Ofluoğlu, İYYÜ Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu'nun yanı sıra çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı. Prof. Dr. Karatay'ı dinlemek isteyen öğrenciler salonu doldurdu. Bazı öğrenciler ayakta kalınca sahne kenarına oturdu. Büyük ilgiyle Prof. Dr. Karatay'ın anlattıklarını dinleyen öğrenciler bol bol fotoğraf çekti.
"MISIR ŞURUBU ŞEKERİ BEYAZ ŞEKERE GÖRE 7 KAT DAHA FAZLA KARACİĞERİ YAĞLANDIRIYOR"
DHA'nın haberine göre; üç beyaz rafine un, şeker, tuzdan uzak durulması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Karatay, "Yapılan araştırmalar gösterdi ki mısır şurubu şekeri şimdi nişasta şekeri dediğimiz bildiğimiz beyaz şekerden 7 kat daha fazla vücutta toksit etkisi bırakıyor. 7 kat daha fazla karaciğeri yağlandırıyor" dedi.
"ŞEKER HASTALIĞI GENETİK DEĞİLDİR"
Şeker hastalığının genetik olmadığını belirten Prof. Dr. Karatay, "Annem, babam şeker hastası bende de olacak diye bir şey yok. Bu tamamen çevresel ve aileseldir. Aile içinde olması genetik olduğunu göstermez. Bu armudun dibine düştüğünü gösteriyor. Annemiz Boşnak böreği yapar biz de börek yapmasına alışırız. Babamız sigara, alkol içer onu görüp rol model alırız, bütün mesele budur. Hiçbir hastalık genetik değildir. Bu hastalıklar 1980'den sonra arttı. Mantar gibi son 30 sene içinde artan hastalıklar genetik olur mu? Tabi ki olmaz. Genetik hastalık olur mu olur, genler mutasyona uğrarsa olur. Bu da 150-200 seneyi alır, 30 sene içerisinde olmaz. Onun için bu genetik sende de olacak diye insanları umutsuzluğa sürüklemek, hayat boyu bunu çekeceksin diye ömür boyu ilaca bağlamak doğru değil, ben buna karşıyım" diye konuştu.
"KOLESTEROL İLAÇLARI ŞEKER HASTALIĞI YAPIYOR"
Ailesinde şeker hastalığı olmayan kişilerin dahi kolesterol ilacı kullandığı zaman yüzde 45'inde şeker hastalığı çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Karatay, ayrıca yüzde 40'ında da beyin kanaması olduğunu dile getirdi.
"EVDE MAKARNA VE PİRİNÇ PİŞİRMEYİN"
Kadınlara evde pirinç ve makarna pişirmemeleri uyarısında bulunan Prof. Dr. Karatay, "Bugün kadınlar günü, kadınlar pirinç ve makarna pişirmesin, eve almayın" dedi.
NEDEN HORLUYORUZ?
Küçük dilde biriken yağın horlamaya neden olduğunu belirten Prof. Dr. Karatay, "Niye horluyoruz çünkü ensemize, boğazımıza, gıdığımıza yağ birikiyor. Küçük dilimize yağ birikiyor. Horlamanın sebebi odur. Kiloyu verdiğimiz zaman yağlar gidince de horlamıyoruz" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Karatay, her türlü ekmek, bütün şekerli şekersiz içecekler, tatlandırıcılar ve mısır şurubu şekerinin diyabet hastalığı ve kalp krizi nedeni olduğunu vurguladı.
KAYA TUZU ZARARLI MI?
Rafine olmadığı için kaya tuzunun sağlık nedeni olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karatay, "Rafine olmayıp bütün olduğu için kaya tuzu sağlık nedenidir. Hiçbir kimyasal içermez, sofra tuzu kimyasal içerir, tamamen kimyasaldır. Kaya tuzu çevresel kirlenmeye maruz kalmamıştır onun için en sağlıklı tuzdur" dedi.
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