Canan Karatay'dan zeytinyağı tavsiyesi: Su içer gibi zeytinyağı için

Muğla Milas'ta bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Zeytin Hasat Şenliği'ne katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, 7'den 77'ye herkese bol bol zeytinyağı içmeleri tavsiyesinde bulundu.
DHA'nın haberine göre; Milas 4'üncü Zeytin Hasat Şenliği aralarında Muğla Valisi Esengül Civelek, MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Milas Kaymakamı Eren Arslan, CHP'li Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay ile sivil toplum kuruluşu, siyasi partilerin temsilcileri, çiftçiler ve üreticilerin de katıldığı yürüyüşle dün başladı. Milas girişindeki Hayıtlı Mahallesi'nde toplanan kalabalık, Atapark'a kadar davul ve zurna eşliğinde yürüdü. Şenlik, halk oyunları gösterisi ve resmi törenle devam etti.
TÜRKİYE ZEYTİNİN YÜZDE 10'U MİLAS'TAN
Milas Kaymakamı Eren Arslan, şenliğin açılışında Milas'ta zeytincilikte coğrafi işaret ve tescil işlemleriyle fark yaratıldığını söyledi. Kaymakam Arslan, şöyle dedi: "Bu bereketli topraklarımızda yetişen ürünlerin içerisinde zeytinin önemli bir yeri vardır. Zeytin en kutsal uygarlıklarda, efsanelerde, dinlerde, refah, bilgelik, barış, bolluk, saflık gibi değerlerin sembolüdür. Bütün ağaçların ilki denilen zeytin, ilçemizdeki tarımsal alanlar içerisinde yüzde 66'lık payıyla büyük önem teşkil etmektedir. Ülkemizde bulunan yaklaşık 110 milyon zeytin ağacının, yüzde 10'luk varlığı ilçemiz sınırları içerisindedir. Geçtiğimiz yıl aldığımız coğrafi işaret belgesiyle de zeytinimizin kalite üstünlüğünü ispatlamış olduk. Memecik zeytinimizden elde ettiğimiz ürünümüz erken hasat, soğuk sıkım ile şifa kaynağı haline dönüşmektedir."
"SU GİBİ ZEYTİN YAĞI İÇİN"
Zeytin ve zeytinyağı ürünlerinin tanıtımların ve bilgilendirilmelerin yapıldığı şenlikte İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay da doğal, soğuk sıkım sızma zeytinyağının faydalarını konusunda bir konferans verdi. Prof. Dr. Karatay, sağlıklı yaşam için 7'den 77'ye herkese bol bol zeytinyağı içmeleri tavsiyesinde bulundu. Dünyanın sağlıklı meyvesinin zeytin, en sağlıklı meyve suyunun ise zeytinyağı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Karatay, "Zeytinyağını mutlaka tüketmeniz gerekiyor. Çünkü zeytinyağı demek sağlık demektir. Sağlıklı beslenin ki sağlıklı ve uzun bir ömür yaşayasınız. Günde en az 30 zeytin tanesi tüketmeniz gerek. Başta meme kanseri olmak üzere tüm kanser çeşitlerini önleyen bir doğal antibiyotikten söz ediyoruz. Kolesterol korkunuz olmasın. Vücuttaki şeker oranını düzenler, günboyu dinç olmanızı sağlar" dedi.
TEMSİLİ HASAT YAPILDI
Zeytin Hasat Şenliği, konferansı ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu akademisyenleri ve öğrencilerinin hazırladığı zeytin temalı sanatsal eserleri, Milas Halk Eğitimi Merkezi'nde üretilen ürünler ile zeytin ve zeytinyağı firmalarının açtığıı standların gezilip, alışveriş yapılmasıyla devam etti. Zeytindostu Derneği tarafından, zeytinyağı tadımı da yaptırılan şenlikte daha sonra Menteş Mahallesi'ndeki bir zeytin bahçesinde temsili hasat yapıldı. Zeytin silkme makinesiyle modern yöntemler kullanılarak hasat edilen zeytinler, plastik kasalarla fabrikaya götürüldü ve soğuk sıkım yapılarak taze zeytinyağının tadına bakıldı.
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