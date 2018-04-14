Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı Aydın Zeytinyağı Günleri'nde yaptığı konuşmada "Zeytinyağı her derde davadır, ana sütü ile aynıdır" dedi.



ZEYTİNYAĞININ FAYDALARINI ANLATTI: ANA SÜTÜ GİBİDİR

DHA'nın haberine göre, her derde deva olduğunu söylediği zeytinyağını içen Canan Karatay, sonra çay bardağına doldurup bir kez daha tüketti. Karatay, "Zeytinyağı doğanın yetişkinlere bahşettiği bir ana sütüdür. Zeytinyağı her derde davadır. Bu nedenle Özlem Hanım da çok büyük bir başarı elde etmiştir. Çünkü, Nazım Hikmet diyor ki; '70 yaşında olsanız dahi, zeytin ekeceksiniz.' Zeytin her zaman ekilmesi lazım. Çok büyük bir yatırımdır. Çok önemli bir milli servettir. Özellikle zeytinyağını yaşlılarımıza içirmemiz lazım. Her yaşlının veya yoğun bakımlardaki hastaların bir kahve fincanı zeytinyağı içmesi gerekiyor. Zeytinyağı ana sütü ile aynıdır. Bebeklerin de içmesi gerekiyor. Gelecek bağırsaklarımızdadır. Zeytin meyvedir. Zeytinyağı da bu meyvenin suyudur, meyve suyudur. Zeytinyağı yağ değil, meyve suyudur. Hakiki bir meyve suyudur. Bunu çocuklara da büyüklere de alıştıracağız. Mide ülserini gideriyor, bağırsakları temizliyor, daha ne olsun" diye konuştu.



İLAÇSIZ ZEYTİNLER DAHA FAYDALI

Aydın bölgesindeki zeytin ağaçlarının havadan ilaçlanmadığı için çok daha kaliteli olduğuna değinen Karatay, "Zeytinleri ilaçlamayın. İlaç zararlıdır. Doğal olsun, 1000 tane zeytin toplayacağınıza 100 tane zeytin toplarsınız, ama sağlıklı toplarsınız" dedi.

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