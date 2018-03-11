Prof. Dr. Canan Karatay, rafineri un, şeker ve rafineri tuzun insülini artırdığını söyledi. Karatay, “Bu durum da hücre ve organları bozar. 20 hastalıktan kurtulmanın yolu insülini dengelemektir” dedi.

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"EN DOĞAL MEYVE ZEYTİN"

Karatay, “Şeker ve C vitamini aynı anda alındığında yararı değil zararı var. En doğal meyve zeytindir. Ayrıca rafineri değil, kristal kaya tuzu kullanın. Kristal kaya tuzu hayattır. Turp yiyin turp gibi olun” diye konuştu.

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, rafineri un, şeker ve rafineri tuzdan ısrarla kaçınılması gerektiğini söyledi. Karatay, “Yediğimiz bütün şeker, un kan şekerinin ve insülin hormonunun, bunun sonucunda da trigliseridin yükselmesine yol açıyor. Bu durum da hücre ve organları bozuyor. Trigliseridin yükselmesi, 20 türlü hastalığa yol açan hormon üretiyor” dedi.

‘CANAN KARATAY KANITSIZ KONUŞMAMALI’

"İNSÜLİNİ DENGEDE TUT, 20 HASTALIKTAN KURTUL"

Bu hastalıkların başında beyne pıhtı atması, beyin basınç yüksekliği, katarak, kalp, felç, damar tıkanıklığı, kısırlık, adet düzensizliği, sperm azlığı, kanserin geldiğini kaydeden Karatay şunları söyledi: “İnsülininizi dengede tutun, bu hastalıklardan kurtulun. Çünkü bu hastalıkların hiçbiri genetik değil. İlaç eksikliği sonucunda da bu hastalıklar ortaya çıkmıyor. Diyet diye bir şey de yok. ‘Bunu ye mucize, şunu ye mucize.’ Hepsi satışa yönelik. Şekerinizi yükseltmeyin, insülininizi dengede tutun yeter.”

"KÖFTE YAPACAKSANIZ YAĞLI KIYMA KULLANIN"

Rafineri tuz yerine kristal kaya tuzu kullanılmasını öneren Karatay, kristal kaya tuzunun kalbi, kasları, sinir sistemini güçlendirdiğini kaydetti.

Karatay, “İnsan vücudunun iyi çalışması için vücudun 92 elemente ihtiyacı vardır. 84’ü kaya tuzunda mevcuttur. Kaya tuzu hayattır” diye konuştu. Prof. Dr. Canan Karatay, “Köfte yapacaksak, yağsız değil, yağlı hem de bol yağlı kıyma kullanacağız. Peynirimiz ve yoğurdumuz doğal olacak. Kelle paça oldukça önemli. 10-12 yaşındaki çocuklar boyları uzamıyor diye doktora götürülüyor. Doktorlar da küçük yaştaki çocuklara hormon veriyor. Bu çok yanlış. Her şeyi doğal yemeliler” ifadelerini kullandı.

PROF. CANAN KARATAY UYARDI: KULLANMAYIN, ÖLÜM SAÇIYOR!

"İTHAL FISTIKTAN UZAK DURUN"

En sağlıklı besinin turp olduğunu ifade eden Karatay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Turp yersek turp gibi oluruz. Neden, toprakta büyüdüğü için. Havuç da toprakta büyüyor, o da çok sağlıklı. Çünkü toprakta kaya tuzu var. Fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz. Sağlıklı yaşarsınız. Yalnız ithal olmasın. Türkiye’ye getirildiği sırada ilaçlanıyor ve bu ilaçlar sağlık açısından çok tehlikeli. Fıstık kilo aldırır diye korkmayın. Aksine insülini düşürür. Fındık, fıstık, badem ve ceviz güzelleştirir, dinçleştirir. İthal kuru baklagilleri tüketmeyin, onlar GDO’lu.”