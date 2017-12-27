Prof. Dr. Canan Karatay, suç duyurusuna cevap verdi.

Sağlık Bakanlığı Danışma Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Prof. Dr. Canan Karatay'ın aşı ile alakalı açıklamalarıyla, kişilerin hayatlarını ve sağlığını tehlikeye attığını belirterek, suç duyurusunda bulunmuştu.

"GRİP AŞISINA KARŞIYIM"

HABERTÜRK TV'ye konuşan Karatay, suç duyurusuyla ilgili şunları söyledi: "Domuz gribi zamanında aşı yaptırılmadı. Ben çocuk hekimi değilim, ben grip aşısına karşıyım. Yaşlıların grip aşısını yaptırmaması lazım. Çünkü içinde alüminyum var. Alüminyum da Alzheimer yapar, alüminyumu insan vücuduna enjekte edemezsiniz.

Yaşlılar, doğal olarak köy tereyağı, zeytinyağı tükettiği zaman bağışıklık sistemi zaten güçleniyor, aşıyla güçlenmez bağışıklık sistemi.

"AŞI YÜZDE 10 FAYDALI OLSA BİLE YÜZDE 90'I ZORUNLU KILAMAZSINIZ"



Bu sene yapılan aşı, geçen sene çok görülen virüslerden elde edilen aşılar. Bu yıl da aynı virüslerden hasta olacağız diyemeyiz çünkü başka türlü ortaya çıkarlar. Aşı yüzde 10 faydalı olsa bile yüzde 90'a zorunlu kılamazsınız. Ben hekim olarak koruyucu olarak açıklama yapıyorum. Bence kendileri panikteler. Ben grip aşısı için söyledim. Alüminyum içerdiği için yaşlılar grip aşısı yaptırmamalılar. Bağışıklık sistemimiz aşıyla güçlenmez. Düşman bakterileri azaltarak bağışıklık sistemi güçlendirilir. Aşılar, geçen sene çok görülen virüslerden elde edilen aşılar. Yüzde 10 faydası olsa bile, yüzde 90'a zorunlu kılamazsınız. Zaten grip aşısı zorunlu değil. Neden ortaya düşmüşler? İsteyen yaptırır. Ben yalnız hekim olarak geleceği düşündüğüm için, koruyucu olarak ki kendilerinin de bunu yapması lazım. Sağlıklı kafa sağlıklı vücutta bulunur. Benim hastalarım D vitaminlerini artırdıktan sonra hastalanmıyorlar, ki D3'ün hiçbir toksik etkisi yoktur.

Ben bunu söylüyorum. Zaten bu aşı mecburi değil; çocuk aşıları için konuşmuyorum. Ben yeni bir şey söylemiyorum.



Eğer şeker, ekmek yemiyorsanız; lahana, sağlıklı tereyağ, zeytinyağ, lahana, turp, havuç yerseniz hasta olmazsanız. Aşı, bağışıklık sistemini güçlendirmek için yapılıyor, bunları tüketince kişiler zaten hasta olmuyor" açıklamasında bulundu.



Aileler çocuklarına aşı yaptırmalı mı? sorusuna Karatay, şu cevabı verdi: "Çocuklara şeker vermesinler, bal, pekmez, paketlenmiş ürün vermesinler, onları köy yumurtasıyla beslesinler. Çocuklar zaten hastalanmaz ama doktorları ne derse aileler onu yapsınlar. Ben çocuk doktoru değilim."

"İSTEDİĞİM GİBİ KONUŞURUM"

Karatay, aşı konusunda büyüyen tartışmalar üzerine şunları söyledi: "Herkes fikrini açıkça söyleyebilir, ben 50 yıllık bir hekimim. Dört kıtada hekimlik yaptım, istediğim gibi konuşurum. Bana niye hücum ediyorlar, 7 sene önce yazılan kitaplarda bunlar var, onları okusunlar. Bana hücum etmesinler" dedi.

son dakika

Son dakika haberler

canan karatay

canan karatay soruşturma

haberler

mehmet ceyhan

Grip aşısı

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER