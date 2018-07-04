HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, sahne performansı ve siyah tuvaletiyle göz dolduran Erçetin’in, “İlk Açıkhava konserimizi 1998 yılında verdik; aradan tam 20 yıl geçmiş. Aramızdaki bu muhteşem bağ inşallah hiç bitmesin istiyorum” sözleri büyük alkış aldı.

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