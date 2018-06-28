HT Magazin'de yer alan habere göre, MESAM’ın Şişli’deki merkez binasında gerçekleşen görüşmede telif çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.



Açıkhava’da Candan açılış

BKM’nin organize ettiği Denizbank Açıkhava Konserleri’nin açılışını Candan Erçetin yapacak.

Ünlü şarkıcının 2 Temmuz’da vereceği konserle başlayacak Açıkhava buluşmalarında 4 Temmuz’da Selda Bağcan, 6 Temmuz’da Sertab’ın Müzikali ile Sertab Erener ve 9 Temmuz’da ise Süperstar Ajda Pekkan sahne alacak.