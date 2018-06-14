Ünlü şarkıcı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yayınladığı ‘Kim Korkar’ adlı parçanın ardından, dün de ‘Değişiyoruz’ adlı şarkısını dijital video ve müzik platformları aracılığıyla dinleyicileriyle paylaştı.

Albümün, her biri kliple birlikte yayınlanan diğer şarkıları da kısa aralıklarla beğeniye sunulacak. Erçetin, ‘Değişiyoruz’u İdil Dizdar ve Said Dağdeviren’in yönetmenliğinde kliplendirdi. Çekimler, Kırklareli Pehlivan Köy’de gerçekleşti.

Candan Erçetin, 2 Temmuz’da Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde konser verecek.