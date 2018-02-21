Oyuncu Caner Cindoruk ile "Biz Oyuncular Sahne Sanatları" adlı şirketin yetkilisi Saide Nilüfer Bıyıklı arasında 2008'de sözleşme imzalandı. Günaydın'dan Ali Oktay'ın haberine göre, Cindoruk, firmanın yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle sözleşmeyi feshetti. Bıyıklı, erken fesih davası açtı ve zarara uğradığını gösteren makbuzları mahkemeye sundu. Cindoruk, makbuzlardaki imzaların kendisine ait olmadığını savcılığa bildirdi.

TAZMİNAT HAKKI

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada Bıyıklı beraat edince, Cindoruk kararı temyiz için İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu.

İstinaf, Bıyıklı'nın beraat kararını Caner Cindoruk lehine bozdu. Bozma kararının ardından dava yeniden görülmeye başlandı.

Mahkeme, sanık Bıyıklı hakkında ceza verirse Caner Cindoruk'un daha önce ödediği 30 bin liralık cezai şart parasını geri alabileceği, ayrıca karşı dava açarak tazminat isteme hakkı doğacağı iddia edildi.

İMZA OYUNUNU BOZDU

Oyuncu Caner Cindoruk ile "Biz Oyuncular Sahne Sanatları" adlı şirketin yetkilisi Saide Nilüfer Bıyıklı arasında 2008'de sözleşme imzalandı. Günaydın'dan Ali Oktay'ın haberine göre, Cindoruk, firmanın yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle sözleşmeyi feshetti.

Bıyıklı, erken fesih davası açtı ve zarara uğradığını gösteren makbuzları mahkemeye sundu. Cindoruk, makbuzlardaki imzaların kendisine ait olmadığını savcılığa bildirdi.

Bu arada Cindoruk'un Bıyıklı'ya 30 bin lira cezai şart parası ödemesine karar verildi, para ödendi. Ünlü oyuncunun şikâyeti üzerine hazırlanan bilirkişi raporunda, makbuzlardaki imzaların sanatçıya ait olmadığı ortaya konuldu. Bu kez Saide Nilüfer Bıyıklı hakkında 'özel belgede sahtecilik' suçundan dava açıldı.