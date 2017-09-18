Caner Erkin-Asena Atalay davası sürüyor

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Ayrıca lise mezunu olduğunu söyleyen Erkin, Şişli, Ayvalık ve Balıkesir’de gayrimenkulleri olduğu ve bunların ve milyon dolar değerindeki 2015 model Porcshe, 2014 model ve 2015 model Mercedes marka 3 adet lüks otomobilinin üzerinde de ihtiyati tedbir kararı olduğunu hatırlattı.