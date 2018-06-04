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Duymayan Kalmasın'ın haberine göre, ünlü futbolcunun yakın çevresine de konuyla ilgili ‘aldatılan bir adamım. İsteseydim çocuğumun velayetini en baştan alırdım ve beş kuruş da para vermezdim. Ancak velayeti alsaydım da hiçbir zaman oğlumu annesinden ayırmayı düşünmedim. Çünkü çocuğumun psikolojisini her şeyden çok düşünüyorum. Onun bu çirkin hikâyenin içinde olmasını hiç istemiyorum’ dediği öğrenildi.