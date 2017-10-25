Caner Erkin'den hakem Mete Kalkavan'a küfür - Caner Erkin'e kaç maç ceza gelecek?

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Orman, “Futbolda kazanma hırsı iyi bir şeydir ama bu Beşiktaş ilkeleri içerisinde olmalıdır. Caner’in yaptığını açıkçası hiç beğenmedim. Bize yakışmaz. Ama basın üzerinden hemen kampanya düzenleniyor. O kadar da kolay değildir. Caner pırlanta gibi çocuktur. Cezası varsa disiplin yönetmeliğimizce görür. Onun üzerinden Beşiktaş’ı karıştırmaya çalışıyorlar. Müsaade etmem” dedi.