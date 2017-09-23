Caner Erkin'e dolarlı protesto

Fenerbahçeli taraftarlar, bu akşam Ülker Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş derbisinde eski oyuncuları Caner Erkin'i Dolar'lı protesto edecek.



Stat çevresinde destesi 1 TL'den üzerinde Caner Erkin'in fotoğrafının bulunduğu sahte Dolar'lar bulunuyor. Özellikle karşılaşmaya bozuk para sokamayacak olan taraftarlar, bozuk paralarını kullanarak bu Dolar'lardan satın alıyor. Maç esnasında Fenerbahçe'den İnter'e, İtalyan kulübünden de Beşiktaş'a transfer olan sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Caner Erkin'e geçtiğimiz sezon Gökhan Gönül'e yapıldığı gibi Dolar'lı protesto yapılacak.

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