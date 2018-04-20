İHA'nın haberine göre, Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’in sosyal medyadan yaptığı “Akıl sağlığından yoksun, annelik vasfından eksik” şeklindeki açıklaması üzerine Asena Atalay’ın açtığı 100 bin liralık tazminat davası karara bağlandı. Mahkeme, Caner Erkin’in Asena Atalay’a 10 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.
Eski eşi futbolcu Caner Erkin ile Ocak 2016 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmalarının ardından Asena Atalay, Caner Erkin'in yoksulluk nafakası, müşterek çocukları Çınar'ın genel bakım ve eğitim masraflarını ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlattı.
İcra takibinin ardından Caner Erkin'in, oğluyla olan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak Atalay aleyhinde açıklamalarda bulundu. Caner Erkin’in sosyal medyadan yaptığı “Akıl sağlığından yoksun, annelik vasfından eksik” şeklindeki açıklaması üzerine Asena Atalay eski eşine 100 bin liralık tazminat davası açtı.
Atalay'ın açtığı tazminat davası karara bağlandı. İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Asena Atalay ile Caner Erkin katılmazken tarafları avukatları katıldı.
"ASENA'NIN ANNELİK YAPISINA SALDIRI YAPILMIŞTIR"
Duruşmada söz alan Asena Erkin'in avukatı Beyza Sındıraç, "Müvekkilim ile davalı anlaşmalı boşanmış olup, açmış olduğumuz davalarda da görüleceği üzere müvekkilim eski eşini aldatmadığı gibi kendisine alınmış tek bir menkul ve gayrimenkul yoktur. Caner Erkin bunu bildiği halde Türk toplumunu etkilemek için aldatılmış ve tüm mal varlığını müvekkilime verip kurtulmuş gibi bir algı oluşturmuştur. Bu sebepten müvekkilimin gerek kişilik hakları gerekse annelik onuru ve haysiyeti rencide edilmiştir. Toplumdaki bu yanlış algıdan diye tahmin ediyorum isimsiz telefonlar gelmekte ve açmış olduğumuz davalarda müvekkilim aleyhine usulsüz işlemler yapıldığına dair ihbarlar yapılmaktadır. Manevi tazminat koşulları oluşmuştur. Asena'nın annelik yapısına saldırı yapılmıştır. Davamızın kabulüne karar verilsin" ifadelerini kullandı.
"DAVA REDDEDİLSİN"
Davalı Caner Erkin'in avukatı Emrah Pamuk ise "Davacı vekilinin savunmasının tümü asılsızdır. Caner Erkin'in paylaştığı yazıyla ilgili kişilik haklarına saldırı yapılmamıştır. Yazı ifade özgürlüğü kapsamındadır. Bu konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuş, savcılık söz konusu paylaşımda hakaret unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle soruşturmayı takipsizlik kararıyla kapatmıştır. Karara yapılan itiraz dahi reddedilmiş ve karar kesinleşmiştir. Bu nedenle manevi tazminat koşulu da oluşmamıştır.Dava reddedilsin" dedi.
Kararını açıklayan mahkeme, Caner Erkin'in Asena Atalay'a 10 bin lira manevi tazminatı ödemesine karar verdi.
Mahkeme gerekçe olarak da Caner Erkin'in sosyal medya hesabından paylaştığı "Akıl sağlığından yoksun, annelik vasfından eksik" sözlerinin kişilik haklarına saldırı olduğunu belirtti.
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