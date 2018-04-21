Cadde'nin haberine göre, öğlen saatlerinde alışveriş merkezine gelen Caner Erkin-Şükran Ovalı çiftinin her zamanki gibi siyah giyinmeleri gözlerden kaçmadı.

5 aylık hamile olan Şükran Ovalı'nın elleri ile belirginleşen göbeğini gizlemeye çalıştığı görüldü. İkinci kez baba olmaya hazırlanan yıldız futbolcunun ise eşinin üstüne titrediği dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü çift, kısa süreli alışveriş turunun ardından kendi araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldı.