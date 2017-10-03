Caner Erkin ile Asena Atalay arasındaki davada son gelişme

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NAFAKAYI ÖDEYİNCE DAVA DÜŞTÜ

Karar sonrası Asena Atalay’ın avukatı Beyza Sındıraç, şunları söyledi: “21 Ocak 2017 tarihine kadar Caner Erkin müvekkilim Asena Atalay’ın bir yıllık nafaka bedelini ödememesi üzerine icra takibi yapılmış olup aynı tarihte hukuken rutin bir uygulama olan üç aylık hapis cezasıyla tazyik edilmesi için şikayette bulunulmuştur.