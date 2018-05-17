HT Magazin'de yer alan habere göre, hamileliğinde 6. ayına giren Ovalı, beyaz elbisesi ve sandaletleriyle spor bir şıklık sergiledi. Sakatlığından dolayı özel dizlik takan Erkin, yürürken el ele tutuşarak eşinden destek aldı.



Çift önce yemek yedi, ardından da doğacak kızları için alışveriş yaptı.

Bu Konu İle İlgili Haberler