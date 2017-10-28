Caner Erkin'in ceza alma süreci - Caner Erkin küfür cezasındaki detaylar

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TFF: MARKA DEĞERİ KORUNMALI

4 - Ancak Caner’in küfürleri ve hareketleri raporlarda yoktu. Üstelik Caner’in eylemleri “hakemlerin görüş alanı” içindeydi. Bu durumlarda görüntülere dayanarak hiçbir futbolcuya bugüne kadar en ufak bir ceza verilmemişti. Türk futbol tarihinde böyle bir örnek yoktu.