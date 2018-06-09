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"'TUVALETE GİDECEĞİM' DER KAÇARIM"

Posta'nın haberine göre, Caner Erkin’le olaylı bir şekilde ayrılan Asena Atalay, “Evlilik artık bana çok uzak. Biri bana evlenme teklifi etse ‘Tuvalete gideceğim’ der kaçarım” dedi.