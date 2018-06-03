HT Masa haftanın magazin olaylarını değerlendirdi

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B.İ.: Kibariye’yi dobra bilirdik ama son yıllarda gizem yaratmaya çalışıyor. Sahneden “Hamileyim” açıklaması yapıp “Şaka yaptım” dedikten sonra o cepheden gelen her haber şüpheli benim için. Kibariye güçlü sesine güvenip her sorunun görmezden gelineceğini sanıyorsa fena halde yanılıyor. Ses bir yere kadar. Haksızlıklar karşısında sesini çıkarmazsa kendisinin eşsiz sesine de hayranları saygı duymaz. Hakiki açıklamalara ve şeffaflığa ihtiyacı olduğunu biri ona söylemeli ama kim söyleyecek? Sanırım etrafında böyle biri de yok. Yazık.