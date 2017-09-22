Caner Erkin'in kazancı BJK'den sorulacak

HT Magazin'den Serdar Kulaksız'ın haberine göre, mahkeme, aylık gelirinin 35 bin TL olduğunu beyan eden Erkin’in Beşiktaş’tan aldığı transfer ücreti, futbolcu yıllık garanti bedeli ve bonus bedellerine ilişkin belgelerin istenmesine karar verdi.

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