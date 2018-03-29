Şükran Ovalı- Caner Erkin çifti önceki akşam Etiler’de baş başa yemek yedi. HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, ikili mekâna, yıldız futbolcunun bebek haberi sonrası aldığı öğrenilen, 1 milyon değerindeki yüksek güvenlikli Cadillac Escalade ciple geldi.

Kız çocuk bekleyen ikili çıkışta soruları yanıtsız bıraktı. 3.5 aylık hamile olan Şükran Ovalı’nın kilo almaya başladığı gözlendi.