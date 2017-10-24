Caner Erkin, özür diledi

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Caner Erkin, takımının Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada hakem Mete Kalkavan'a yönelik sözlerinden dolayı özür diledi.

Caner Erkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu görüşlere yer verdi:

"Öncelikle beni ilk günden beri bağrına basan ve sahip çıkan büyük Beşiktaş taraftarı, hakem camiası ve tüm futbolseverlerden maç esnasında yansıyan ve bana yakışmayan görüntümden dolayı tüm iyi niyetimle özür dilerim. Saha içerisinde her zaman kazanma hırsı ve arzusuyla elimden geldiğince ter döktüğüm formanın hakkını verme gayreti içerisinde oldum. Kazanma hırsıyla da olsa verdiğim görüntünün her şeyden önce giydiğim formanın değeriyle örtüşmediğini biliyorum. Bundan sonra yine aynı hırsla ve arzuyla ama Beşiktaş duruşuna ve bana yakışan şekilde elimden gelenin en iyisini yapmak için savaşacağımı tüm kamuoyunun bilmesini isterim."

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Caner Erkin'in yaptığı bu paylaşımı Instagram hesabından beğendi.

on Oct 24, 2017 at 7:13am PDT