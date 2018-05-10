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Cadde'nin haberine göre, kızına Mihran adını koyacak olan oyuncu, “Pakistan’da İndus Nehri’ne İslam yazarlarının verdiği bir isim. Bazı tarih kitaplarında da güneşin hazinesi olarak geçiyor. Bir de Mihran, Şükran uyumlu oldu” dedi.